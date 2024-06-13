The Ennoy ProfessionalポケットTシャツ

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TheEnnoyProfessionalポケットTシャツゲリラ販売で即完した商品です。柄・デザイン···無地サイズ…Lサイズカラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック昨年のものですが、本年度着る機会がなく出品致します。新品未使用ですが、抵抗のある方はご遠慮下さい。※写真を撮る際袋が少し破れてしまいました。