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90s USA製 ダルメシアン ドッグ　犬　アニマル ブラック Tシャツ
商品番号 K40533647881
商品名

90s USA製 ダルメシアン ドッグ　犬　アニマル ブラック Tシャツ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：MADEATTHEBEACH年代：90sアイテム：Tシャツディティール:袖、裾共にシングルステッチ、1994のコピーライトあり素材：100%COTTONcolor：黒　ブラック表記サイズ/L平置き肩幅52cm身幅57cm着丈70cm袖丈21cm（※測定値の若干の誤差はご了承下さい。）コンディション特に目立つような汚れやダメージはなく、色も残っており良好です。※USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。オリジナル　fruitoftheloomビンテージアート　ダリエッシャーピカソゴッホミケランジェロリキテンシュタイン　tシャツ　アンディーウォーホル　キースヘリング　ストリート　hiphopカーハート　oldstussyビンテージ　スウェット　刺繍タグ　単タグ　チャンピオンラバープリント　染み込み　パーカー　カレッジアメカジ　古着　70s80sreverseweaveusa黒タグ　バナナリパブリック　eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanowonderlandsundaysbestwhowhatGX1000goofycreationskateboardingpuritanエディーバウアーskateフィッシングハンティングジャケットOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズ
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