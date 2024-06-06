90s USA製 ダルメシアン ドッグ　犬　アニマル ブラック Tシャツ

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ブランド：MADEATTHEBEACH年代：90sアイテム：Tシャツディティール:袖、裾共にシングルステッチ、1994のコピーライトあり素材：100%COTTONcolor：黒 ブラック表記サイズ/L平置き肩幅52cm身幅57cm着丈70cm袖丈21cm（※測定値の若干の誤差はご了承下さい。）コンディション特に目立つような汚れやダメージはなく、色も残っており良好です。※USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。オリジナル fruitoftheloomビンテージアート ダリエッシャーピカソゴッホミケランジェロリキテンシュタイン tシャツ アンディーウォーホル キースヘリング ストリート hiphopカーハート oldstussyビンテージ スウェット 刺繍タグ 単タグ チャンピオンラバープリント 染み込み パーカー カレッジアメカジ 古着 70s80sreverseweaveusa黒タグ バナナリパブリック eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanowonderlandsundaysbestwhowhatGX1000goofycreationskateboardingpuritanエディーバウアーskateフィッシングハンティングジャケットOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズ