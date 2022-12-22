visvim FOLIE LONG WALLET銀箔シルバー riri

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柄・デザイン···無地カラー···シルバー財布形···長財布素材···本革visvimFOLIEWALLET銀箔 シルバーメインファブリックのレザーは、銀箔がラミネートされたイタリア製Sheepskin(羊革)現在でもこのシーズンだけのファブリックです。内部は仕切りがあります。スイスのririジッパーを配したブランドのこだわりが詰まった逸品です。一年程、使用しましたが大きなダメージもなくまだまだお使い頂ける状態です。保管時についたパッケージのスレやシワ等がある場合がございますのでご了承の程宜しくお願い致します。ペットはいません、タバコ吸いません。状態、色、パーツ、付属品等含め掲載してる画像が全てとなりますのでご確認いただけたらと思います。神経質な方、完璧な商品をご希望の方はご入札をご遠慮下さい。また、何か気になる事はご落札、出品終了前までに必ずご質問、ご確認をお願い致します。同じ素材のコインパースや他限定商品も出品もしておりますので合わせてよろしくお願い致します。