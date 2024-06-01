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ルイヴィトン 紳士 ベルト レザー ロゴ ブラウン
商品番号 H86585790722
商品名

ルイヴィトン 紳士 ベルト レザー ロゴ ブラウン
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●購入店、鹿児島県のルイヴィトン専門店にて購入致しました。●裏側、表側にスレや汚れはありますが、まだまだ使えるお品ものだと思います。（素人検品ですので、見逃しの点もあるかもしれません）●付属品、なし●素材、レザー革●カラー、ブラウン茶色●細かいこと気になる方、満足度高めの方はご遠慮願います●画像をしっかり確認して、気になる点は質問して頂き納得の上でご購入して下さい（お色は、光の関係で若干違う可能性が御座います）●プロフィールを必ずお読み下さい
http://narcologia.ru/goods/browse285891.html
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