プーマ　PUMA　ビンテージTシャツ

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商品詳細
かなり昔に購入したと思われる商品です。一度も袖を通してませんが、保管はクローゼットに折りたたんで収納していました。胸にプーマのロゴが立体的に刺繍されています。その下には48のプリントがあり、刺繍でフチを作っています。本体は綿100%首元は綿95%ポリウレタン5%です。サイズ…Lカラー···オレンジ袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋ペット、タバコのない環境で保管していました。ネット上で同じものを探しましたが存在しません。価格は理想的なものを提示していますので、価格交渉には応じます。
http://narcologia.ru/goods/choice594185.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford199773.html
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