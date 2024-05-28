ロックマン クリアキャップ 遊助 黒×ブルー

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【RockmanTheEXCLUSIVE×7UNION】コラボクリアバイザーCAPカラー:BLACK/BLUEサイズ:71/2(約60cm)上地雄輔着用のロックマンのキャップです。数回使用しました。数年前から暗所にて保管しておりました。現在入手困難なため、かなりの貴重品となっております。クリアブルーのところに少し凹み歪みがあるように見られます。(画像参照)その他は目立った傷汚れ折れなどは見当たらないですが素人検品のためご理解のうえ細かい点が気になる方のご購入はご遠慮ください。