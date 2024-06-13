受注制作 希少 アキャブレザー ミニ財布 ハンドメイド 栃木レザー ...

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ご覧いただきありがとうございます！こちらの商品は受注制作になります。制作に2週間いただきます。ひと針ひと針手縫いで丁寧にお作りしております。革はもちろん本革を使用しており、革自体が１つ１つ個体差があるので、すべてが一点物になります。手縫いで作ることにより、ミシン縫いのものより数段丈夫な作りとなっております。アキャブレザーアキャブとは「闘う男」という意味を持つ高級革素材。このレザーは手作業で吟面を優しく擦る、バケッタ製法で作られる、ミネルバボックスベースに1枚1枚熟練した職人の手作業によりナイフで切りつけ、染色し磨きをかけています。素材となる原皮の中でも、フランス産原皮は最高級といわれ、限られた職人にしか扱う事が許されません。そのフランス産原皮のショルダー部分のみを使用し、一流の職人によって丹念に作りこまれたアキャブは、それぞれがこの世に二つとない表情に仕上がります。革素材の持つ自然な風合いが生かされるように、フルベジタブルタンニン仕上げしたショルダー部分を贅沢に使用。使い込むほどに経年変化によって唯一無二の財布に仕上がります。外装 アキャブレザー（イタリアンレザー）内装 栃木レザー ナチュラルファスナー YKK小銭入れ 1ヶ所カードポケット4つお札は２つ折りかコインケースの下に折らずに入れる事も可能です。画像6枚目はサンプルによる使用例です。本商品はカード入れ4つになります。大きさ縦 8.5㎝横 10.5㎝厚み 1.5㎝ファスナーを一度あけるだけで全てものが取り出せます。小銭も取りやすいように工夫してあります。使いやすさとカッコ良さにこだわりました！キャッシュレスの時代になりましたが、少し現金を持ち歩かないと不安という方にオススメです！気になった方は遠慮なくコメント下さい。よろしくお願い致します！