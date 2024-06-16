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- 【値引き交渉不可商品】 90s Iron Maiden Tシャツ
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商品詳細
ご覧いただき、誠にありがとうございます。⚫購入の際は、必ずプロフィールのご確認をお願いいたします。注意事項記載しております。※こちらの商品値引き交渉不可となります。〇実寸着丈→後ろ衿ぐり中心～裾身幅→両脇直線・着丈約73・身幅約59素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。〇注意事項★気分によって出品取り止めを行います。★コメントなし即購入OKです。コメント中でも早い者勝ちとなります。★返品、交換等は対応できません。よく写真などご確認の上ご購入下さい。★すべての商品あくまで自宅保管です。古着の為、使用感や汚れ、小傷、匂いなどがあるかもしれません。素人検品のため、見落としがあるかもしれません。★完璧な状態を求める方や神経質な方は、購入をお控え下さい。古着慣れしてる方ご購入をお願い致します。★簡易包装にて発送致します。#アイアンメイデン#古着#ストリート#バンT#バンドTシャツ#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#フェード#メタル#ハードコア#ラウド#ロック#ROCK#ロックTシャツMETALLICAメタリカmarilynmansonslipknotKORNSLAYERRAMMSTEINMEGADETHnirvanaSLAYERsupremelimpbizkitNINEINCHNAILStoolPANTERASYSTEMOFADOWNMISFITSGREENDAYLinkinParkSMASHINGPUMPKINSGUNSN'ROSESAC/DCNOFXPEARLJAMRedHotChiliPeppersAliceinChainsRageAgainsttheMachineCRADLEOFFILTHmarlborofearofgodフィアオブゴッドjerrylorenzoジェリーロレンゾJustinBieberジャスティンビーバーkanyewestカニエウエストtravisscottトラビススコット
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