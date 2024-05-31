coach二つ折り財布(男性用)

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財布形···二つ折りカラー···ブラック5年程前NYcoachで購入年数は経っていますが、未使用です。サイズ二つ折り状態で10cm×9cm広げて20.5cm(素人採寸です。若干の誤差は了承願います)カード4枚収納硬貨入れあり。型押しのCの文字が浮き上がった高級感ある財布です。箱ありですが、箱は凹み、色あせあります。