whitehouse cox ホワイトハウスコックス 二つ折り 長財布

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商品詳細
whitehousecoxホワイトハウスコックス二つ折り長財布ロングウォレットダークネイビー紺色約縦9横18.5厚さ3cm箱付き。内側所々傷あり。外側目立った傷汚れはないです。オンラインリユースショップ購入。トラブル防止のため気になる点などございましたら購入前にコメントお願いいたします。
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