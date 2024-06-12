sacai PORTERコラボ　希少　ラウンドジップ長財布

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商品詳細
カラー···ブルー財布形···長財布素材···ナイロンsacaiポーターとのコラボ財布。購入先は中古ブランドショップです。傷、汚れ、使用感など他ある為ご理解下さい。簡易包装での発送となります。過度な状態に神経質な方はご遠慮下さい。なかなか出品されてない入手困難なレアな型のsacaiだと思います。気に入って使用してました。
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