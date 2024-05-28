クロコダイル 財布 本物 日本製 ハンドメイド 目地染め 品質最高級品 バニラ

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ご覧頂きありがとうございます。創業４０年になります呉服店を経営しております。商品詳細品名：クロコダイル本革 目地染め日本製熟練職人特製カラー：バニラサイズ：横幅１９ｃｍ×縦１０ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：０.２kg仕様：ファスナー小銭入れ×１室ポケット×３室(お札、通帳等入ります)カード入れ×１２室ワイドポケット×２室素材：クロコダイル本革上代：１５８,０００円状態：新品・未使用品この商品は、高級皮革のクロコダイル革を贅沢に使用。なめし・染色・縫製など日本製にこだわり、一寸の妥協もない職人の技で生み出されます。目地染めのお品です。クロコダイル本革がより一層魅力的になるようにワニ革をバニラ、目地部分をブラックに染めております。素材がしっかりしておりますので、末長くお使い頂けます。