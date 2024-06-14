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映画　タイタニックtシャツ ムービーtシャツ
商品番号 R30725887406
商品名

映画　タイタニックtシャツ ムービーtシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。映画titanicのtシャツになります。着用機会が少なかった為、出品致します。コピーライトあり。Murinaタグになります。両袖:ダブルステッチ人気のあるtシャツですが、相場よりお安いかと思います。状態:全体的に古着特有の使用感があります。右背面部、右袖裏にうっすらと小さな黄ばみあります。写真にてご確認ください。また、正面下部にピンホール状の穴あります。あくまで古着のため細かな傷の見落としあるかと思われます。神経質な方のご購入はお控えいただくよう、お願い致します。サイズ:L肩幅:51身幅:53袖丈:21着丈:70素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承下さい。古着になりますので古着にご理解のある方のみお願いいたします、神経質な方は、ご遠慮下さい。NCNRにてお願い申し上げます。
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