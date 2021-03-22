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アベイシングエイプ ベルト デカロゴ BAPE バックル ブラック
商品番号 Q70665526446
商品名

アベイシングエイプ ベルト デカロゴ BAPE バックル ブラック
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただき有難うございます(^^)ベルトは劣化していた為、別で購入し自分で2穴追加で開け使用していました。穴の状態が酷いので、気になる方はベルト交換おすすめいたします。2枚目画像で確認できますが、ベルトの留め部分が取れています。このままの発送になります。バックルに傷や汚れございますので画像確認お願いいたします。全体的に使用感ございますので、ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。カラー···ブラック
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