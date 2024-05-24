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「美品」「未開封」ゲキレンジャー　ソフビ人形　4体セット
商品番号 A68627246887
商品名

「美品」「未開封」ゲキレンジャー　ソフビ人形　4体セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#獣拳戦隊ゲキレンジャー　#ゲキレンジャー#ソフビ人形　⭐︎未開封⭐︎美品全種類セットです！自宅保管の為、状態は良好です！タイミングをみて値下げしていってるので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。
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