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- 「美品」「未開封」ゲキレンジャー ソフビ人形 4体セット
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商品詳細
#獣拳戦隊ゲキレンジャー #ゲキレンジャー#ソフビ人形 ⭐︎未開封⭐︎美品全種類セットです！自宅保管の為、状態は良好です！タイミングをみて値下げしていってるので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。
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