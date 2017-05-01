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- オールド 希少 珍品 レア バンド オルタナ ロック BECR
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商品詳細
BEATCRUSADERS（ビート・クルセイダース）は、1997年にヒダカトオル（現在の表記は日高央）を中心に結成された日本のロックバンド。略称は、ビークルまたはBECR（インディーズ時代は「B.C.」）。2010年9月に解散（YMOへのリスペクトで「散開」という表現を用いていた）。バンドTシャツになります。多少使用感がありますが目立った汚れはありません。古着の為抵抗がある方にはおすすめしません。素人採寸の為おおよそです。肩幅43.5身幅45着丈54
http://narcologia.ru/goods/Addict94018.html
http://narcologia.ru/goods/moped752168.html
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