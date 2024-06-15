#knk小物などスーツ用に幾つか購入したのでBrunelloCucinelli定番のベルトを一本出品してみます。一回使用。状態は写真から確認下さい。■価格 確か14万くらい■素材 レザー カーフスキン 金属 ニッケルメッキ加工■サイズ 90 77-92まで計7ホール。 全長 約106センチ（バックル含む） 幅 約3.0センチ ■付属品 写真のとおり※表地のレザー、バックルにはもとから小キズはあります。 ご理解の上で検討ください。



ブルネロクチネリ スリムバックル/カーフスキンベルト 90-



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