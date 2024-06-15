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ブルネロクチネリ　スリムバックル/カーフスキンベルト　90
商品番号 A51105631722
商品名

ブルネロクチネリ　スリムバックル/カーフスキンベルト　90
ブランド名 ブルネロクチネリ
特別価格 税込 21,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#knk小物などスーツ用に幾つか購入したのでBrunelloCucinelli定番のベルトを一本出品してみます。一回使用。状態は写真から確認下さい。■価格　　確か14万くらい■素材　　レザー　カーフスキン　　　　　金属　　ニッケルメッキ加工■サイズ　90　　77-92まで計7ホール。　　　　　全長　約106センチ（バックル含む）　　　　　幅　　約3.0センチ　■付属品　写真のとおり※表地のレザー、バックルにはもとから小キズはあります。　ご理解の上で検討ください。
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ブルネロクチネリ　スリムバックル/カーフスキンベルト　90
ブルネロクチネリ スリムバックル/カーフスキンベルト 90-

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