茶道具【十二代 和田美之助】『南鐐摘 春秋草花地紋 筒 釜』共箱 共布 栞 鐶無

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【十二代和田美之助】江戸時代から続く釣鐘鋳造師で、十代美之助より茶釜制作を行う和田家に生まれ十二代美之助を襲名。ギャラリーの個展を中心に作品を発表。炉釜・風炉釜・風炉・花入・燗鍋・火箸・釜かん・五徳など斬新な作品を制作する。◎サイズ(蓋・耳含まず)高さ約１９㎝口径(外)約１０.５㎝胴１７.５約㎝◎状態内部の数ヵ所に錆などございますが、目立つイタミは無く比較的良い状態です(写真参照)。水を張りチェックしたところ、水漏れも無く良好です。◎桐共箱・共布Ｘ２・栞。◎真作保証いたします。◎返品は商品到着後１週間以内に限らせていただきます。◎宜しくお願いいたします。