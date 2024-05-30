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LAD MUSICIAN / fender BIG CAP
商品番号 V90629652544
商品名

LAD MUSICIAN / fender BIG CAP
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 2,907 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···コットンLADMUSICIAN/fenderBIGCAPカラー：BlackSIZE：Free素材：綿100%fenderのロゴが刺繍されたブランド定番のビッグキャップです。fenderとコラボしたカプセルコレクションの様な形でリリースされていたものなので、あまり流通していないモデルかと思います。頭の形がそこまで出ないため、キャップが苦手で普段被らない方にもオススメです。未使用でタグ付きになっております。保管していたため、保管シワはあります。購入希望の方いましたらよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant600582.html
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