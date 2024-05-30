LAD MUSICIAN / fender BIG CAP

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商品詳細
カラー···ブラック素材···コットンLADMUSICIAN/fenderBIGCAPカラー：BlackSIZE：Free素材：綿100%fenderのロゴが刺繍されたブランド定番のビッグキャップです。fenderとコラボしたカプセルコレクションの様な形でリリースされていたものなので、あまり流通していないモデルかと思います。頭の形がそこまで出ないため、キャップが苦手で普段被らない方にもオススメです。未使用でタグ付きになっております。保管していたため、保管シワはあります。購入希望の方いましたらよろしくお願いします。
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