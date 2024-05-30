LOUIS VUITTON 長財布 タイガ ジッピーウォレット ヴェルティカル

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます❤️◆商品説明◆カード収納力抜群＆小銭も入る万能財布✨✨スリムなサイズ感で、持ち運びにも便利❣️❣️◆商品状態◆◎剥がれ無し◎破けありません◎糸ほつれ無し◎ニオイありません◎イニシャル無し◎ファスナー良好◎ベタつき無し◎スレ無し◎角スレ無し◎金具綺麗です◎小銭入れの使用感無し☘️届いてからすぐに気持ちよく使用していただけます♡◽︎ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン◽︎商品名：ジッピーウォレットヴェルティカル◽︎品 番：M32822◽︎ 色 ：黒 ブラック系 アルドワーズ◽︎ 柄 ：タイガ◽︎材 質：タイガレザー◽︎種 類：ラウンドファスナー 長財布◽︎サイズ：縦10cm 横20cm 厚さ2cm◽︎札入れ×1◽︎小銭入れ×1◽︎ポケットx2◽︎カード入れx10◽︎シリアル番号：CA2105◽︎参考定価：110,000円◽︎付属品：袋付き#Kick♡Sun♡SHOPの出品商品一覧◆仕入れ先◆AACD日本流通自主管理協会やATF全国質屋ブランド品協会認定、古物商許可証を有している買取店様より仕入れた商品です。万が一正規品でない場合は返品も承ります。申し訳ございませんが、送料はご負担お願い致します。◆その他◆一度は人の手に渡ったものであります。画像に写り込まないほんの僅かな汚れや、擦れ、年式による劣化などがある場合があります。ご理解をいただいたうえでのご購入をお願いいたします。※他のフリマサイトにも出品していますので、他で売れると削除致しますのでご了承ください。ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください❤️381
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