THE NORTH FACE×SUPREME レザーキャップ

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こんにちは！商品をご覧頂きありがとうございます。商品はTHENORTHFACE×SUPREMEのレザーキャップです。状態は一度だけ数時間かぶっただけなので未使用に近く美品だと思います。サイズアジャスターで調節可能です。カラーブラック男性でも女性にも着用して頂けるシンプルなデザインだと思います。宜しくお願い致します。素材...本革カラー...ブラック形...ベースボール