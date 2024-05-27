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【新品・未使用】ラットフィンク POP フィギュア
商品番号 M60939231450
商品名

【新品・未使用】ラットフィンク POP フィギュア
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

FUNKOラットフィンクのPOPフィギュアです。アメリカのTOYメーカーFUNKOのからラットフィンクのビニールフィギュアです。POP!特有のデフォルメされたデザインがとってもCuteなラットフィンクです。［セット内容］ラットフィンクPOPフィギュア　×1組［素材］PVC［サイズ］パッケージ:W115/D90/H160mmフィギュア;約H110mm［注意事項］・すり替え防止のため、返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。・写真の出品物が全てとなります。・初期傷が気になる方や神経質な方はお控えください。性別...男素材...その他スケール...ノンスケールフィギュア種類...コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/conception597057.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose793340.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant121382.html

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