【新品・未使用】ラットフィンク POP フィギュア

FUNKOラットフィンクのPOPフィギュアです。アメリカのTOYメーカーFUNKOのからラットフィンクのビニールフィギュアです。POP!特有のデフォルメされたデザインがとってもCuteなラットフィンクです。［セット内容］ラットフィンクPOPフィギュア ×1組［素材］PVC［サイズ］パッケージ:W115/D90/H160mmフィギュア;約H110mm［注意事項］・すり替え防止のため、返品は受け付けておりませんのでご了承下さい。・写真の出品物が全てとなります。・初期傷が気になる方や神経質な方はお控えください。性別...男素材...その他スケール...ノンスケールフィギュア種類...コレクションフィギュア



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