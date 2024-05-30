PRADA プラダ 2ML220 サフィアーノジップ オーガナイザー 長財布

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ご覧いただきありがとうございますPRADAプラダ2ML220サフィアーノジップオーガナイザー長財布の出品です。商品説明【ブランド】PRADA【カラー】ブラック/グレー【サイズ】約 W23×H12×D2(cm)【仕様】ファスナー開閉 ファスナー付き小銭入れ×1 札入れ×1 カード入れ×17 フリーポケット×2【付属品】付属品はございません 商品のみのお届けです 【商品状態】軽度の型崩れがありますが、大きなダメージはありません。使用感の薄い良品です。*箱は付いておりませんので、ご了承くださる様お願いいたします。☆大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店よりお譲り頂いている鑑定済みの確実な正規品です。万が一コピー商品であった場合にはもちろん返品可能です。その際は送料着払いで承りますのでご安心ください。即購入もＯＫです！もちろん全国送料無料です‼️⚠️ご注意点必ず画像のご確認お願いいたします。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。*ご納得されてからのご購入をお願いします。☆突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。最後までご覧いただきありがとうございます！#PRADA#プラダ#メンズ#サフィアーノ8969