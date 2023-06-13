プレイコムデギャルソン　プリントTシャツ半袖

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋PLAY COMMEdesGARCONS (プレイコムデギャルソン)他のデザイン・サイズのプレイはこちら#プレイSHOWROOMメンズサイズ※即購入OKです※※寸法、タグの詳細など気になる事がありましたら、お気軽にお尋ね下さいませ ※すり替え防止のため返品はできませんので同意の上、ご注文をお願い致します。【リピーター様・複数枚】ご購入のお客様はお得な割引がございますのでコメントにてお知らせ下さいませ ※メルカリ規約により即決の方を優先させて頂きます※購入後の価格変更はできませんのであらかじめご了承下さい①リピート割引→500円off(何回もご利用できます)コメントにリピートとお知らせください②まとめ買い割引→2点800円off、3点1000円off(リピート割と併用できます)メンズサイズS肩幅43cm身幅92cm着丈65袖丈19.5cmM肩幅45.5cm身幅98cm着丈68袖丈20cmL肩幅46cm身幅99cm着丈71袖丈20.5cmXL肩幅50.5cm身幅110cm着丈74袖丈21.5cm【注意事項】 細かい点を気にされる方、神経質な方は購入を控えて頂くようにお願い致します。 製造時の細かな傷や糸のもつれ等は、対応が出来かねますので予めご了承くださいませ。新規の方や評価の悪い方、連絡が遅かったり、取引に不安が感じる場合はキャンセルする場合がございます。イタズラ落札などはご連絡やお支払いがされないので落札後24時間以内にご連絡が頂けない場合は取引を中止させて頂きます。 安心して気持ちの良いスムーズな取引出来るよう努めて参ります。 #コムデギャルソン#COMMEdesGARCONS#プレイコムデギャルソン#PLAYCOMMEdesGARCONS#プレイ#モード



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