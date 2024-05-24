ポーター フィルム ロングウォレット 吉田カバン 長財布 メンズ PORTER

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★PORTER/FILMLONGWALLET187-01350187-01350参考価格33000円税込☆肉厚なショルダー革に、削りによって濃淡のある独特の表情を出した革小物シリーズ『FILM/フィルム』。こちらはスマートなフォルムが魅力の二つ折りタイプの長財布です【状態】美品 ほぼ未使用に近い状態です。目立つキズ汚れありません。（表面の削りムラを特徴としているため、削れ方には個体差がありますのでご了承ください。）表面は保管時に出来た細かい擦れキズがありますが、使用はしていませんので中身の札入れ、カード、小銭入れは使用感ない綺麗な状態です。■カラーブラック■素材：表：牛ショルダー革（イタリア輸入革・タンニン鞣し・ガラス加工）■製作：日本■サイズ：約W19cm×H10cm×D2.5cm重さ：約160g【付属品】財布本体箱のみになります。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。☆肉厚なショルダー革に薄い顔料の膜を何層にも丁寧に塗り重ねるガラス加工を施し、さらにヤスリで表面を軽く削ることによって、濃淡のある独特の表情を出した革小物シリーズです。