【LOUIS VUITTON】ルイ・ヴィトン◆リバーシブル マフラー

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詳細：※保管状態での多少のダメージ？や毛玉などがあります。個人的にはUSED並程度かと思いますが、商品状態にシビアな方はお控え下さい。※ヴィトンのマフラーのタグは４箇所で留められてるかと思いますがタグが取れるのを防止するため、分かりづらく縫っております。タグのフォントを拡大しネットなどで検索し見比べると間違いなく本物と判断できるかと思います。個人的には、デザイン性が良くどんな服装にも合うので気に入っておりました。画像のように恐らくリバーシブルです。巻き方により、ヴィトンと分かりづらくすることもアピールすることも出来ます。控えめなデザインと色合いで汎用性が高いかと思います。色合いは黒というより紺茶色ラインといった感じのカラーリングです。恐らくダミエライン？のマフラーかと思います。トーンの違いでLOUISVUITTONのボックスロゴが再現されてます。・サイズ採寸素人採寸で誤差を予めご了承下さい。タテ全長約160cm(フリンジ込み)ヨコ約30cm梱包は簡易となります。開封の際はハサミやカッターなど使用せず、できればガムテープを剥がしての開封をお願い致します。発送方法：ゆうパックかゆうパケットポストで発送予定となります。もしかすると圧縮梱包をする可能性があります。