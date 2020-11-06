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商品詳細
■アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモベルトダブルガンチーニロゴバックルシルバー艶消しレザー本革ビジネスプライベート＊2箇所にガンチーニロゴ金具が付いています✨■カラーブラック 黒✖️シルバー■素材レザー金具■サイズ全長：約115cmウエスト：約90〜105cm横幅：約3cm素人採寸につき誤差あります。■状態穴をひとつ増やしています（8枚目）表面に多少の使用感がありますが、その他目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。■購入元ブランドリユース店■配送通常24時間以内に配送致します。＊素人検品のためまれに見落としがある場合がございます。ご容赦ください。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Persia386788.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei478171.html
http://narcologia.ru/goods/perforce552065.html
フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト 本革 レザー ロゴ シルバー ブラック
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