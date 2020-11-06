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フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト 本革 レザー　ロゴ シルバー ブラック
商品番号 P73263430444
商品名

フェラガモ ダブルガンチーニ ベルト 本革 レザー　ロゴ シルバー ブラック
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモベルトダブルガンチーニロゴバックルシルバー艶消しレザー本革ビジネスプライベート＊2箇所にガンチーニロゴ金具が付いています✨■カラーブラック　黒✖️シルバー■素材レザー金具■サイズ全長：約115cmウエスト：約90〜105cm横幅：約3cm素人採寸につき誤差あります。■状態穴をひとつ増やしています（8枚目）表面に多少の使用感がありますが、その他目立つ傷汚れなくまだまだお使いいただけます。■購入元ブランドリユース店■配送通常24時間以内に配送致します。＊素人検品のためまれに見落としがある場合がございます。ご容赦ください。素材···本革カラー···ブラック
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