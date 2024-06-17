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Goldwin 0 Panelled T-shirt パネル Tシャツ
商品番号 O64470843943
商品名

Goldwin 0 Panelled T-shirt パネル Tシャツ
ブランド名 ゴールドウィン
特別価格 税込 4,700 円
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商品詳細

2023SSGoldwin0パネルTシャツ（ユニセックス）定価　￥16,500(税込)カラー　オリーブサイズ　XL表記サイズ　4着丈胸囲裄丈裾囲袖口幅68　　123　　54　　120　　201回試着のみ　ほうほう未使用品Fabric\u003c身生地\u003e綿49%、ポリエステル51%\u003c脇\u003e綿60%、ポリエステル40%原産国日本コットンとポリエステルという2つの素材を組み合わせ、ナチュラルな見た目と機能性を両立させたTシャツ。メインファブリックは、表側が天然繊維らしい風合いを楽しめるコットンに、肌側が吸汗速乾性に優れたクールマックスになる編み方のプレーティング天竺を採用。脇下のガゼットと裾にあしらったファスナー付きポケット部分は、ワッフル生地に切り替え。フラットな天竺生地と凹凸感のあるワッフル生地のコントラストが、デザインのアクセントになっています。後ろ身頃と袖のパネルが一体化したパターン設計が、腕の動かしやすさと特徴的なデザインを生み出しています。肌当たりをよくするため、フラットシーム縫製で仕上げました。送料込み誠心誠意対応してまいりますので、気になる点はコメントよりお願いします。自宅管理につき神経質な方はご遠慮お願いします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy415053.html
http://narcologia.ru/goods/navigate49430.html
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