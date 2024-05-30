【未使用】ナイキ エアロビル タイガー ウッズ ヘリテージ86 L/XLサイズ

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2023/5にメルカリで新品未使用品を5780円で購入。着用予定だったため、タグ等はありませんが、未使用のまま自宅保管してました。以前、同じものを着用しており、とても軽くてかぶり心地が良くリピートしましたが、ゴルフウェアのブランドを変更するため出品します。メーカー：Nikeナイキ商品名：エアロビルタイガーウッズヘリテージ86素材：本体/ポリエステル86%、ポリウレタン14%品番： BV1072-010サイズ：L/XL(57-59)