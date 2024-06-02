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訳あり品 レトロナイキ ジョーダン 29cm ハイカットスニーカー
商品番号 H14986957736
商品名

訳あり品 レトロナイキ ジョーダン 29cm ハイカットスニーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちら、訳あり品ですのでご注意ください。履いた回数は4〜5回程度なので見た目はキレイです。いつ頃購入したか忘れたくらい前のスニーカーです。見た目はキレイで、まだ履けると思っていたのですが、つま先辺りの靴の底が剥がれています。7,8枚目の画像をご確認ください。靴底用の接着剤で接着すれば履けるとおもいます。4枚目の画像、分かりにくいですが白丸している所に黒く汚れている部分あり！靴底の減りも中敷などもきれいなじょうたいではあります。靴を修繕して履ける方いましたら…(\u003e\u003c)発送にはリサイクル材を使用いたします。購入希望の方はコメント後、ご購入ください。よろしくお願いいたします。#ナイキスニーカー#ナイキ#NIKE#Jordan#ジョーダン#ハイカットスニーカー
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