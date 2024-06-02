ベルルッティのカリグラフィのコインケース

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商品詳細
ベルルッティのカリグラフィのコインケース小銭入れです。珍しいグリーンでパリ本店で購入しました。手入れ、メンテナンスもしてましたので綺麗かと思います。サイズW約7cmH約7cm素材 レザーカラー グリーン付属品 なし状態は小銭入れ、コインのアタリなどありますが、コバなど綺麗で、中古品ですが問題なく使えるかと思います。箱など付属品はございません。トラブル防止・すり替え防止の為、ご購入後の返品交換は致しかねます。他フリマでも出品中の為、売切御免。#ベルルッティ#小銭入れ#コインケース#コインパース#Berluti
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