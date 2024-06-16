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ポーター長財布　カレント　ブラック
商品番号 T29095378112
商品名

ポーター長財布　カレント　ブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターカレント目立った傷など無く綺麗な商品と思っております。美品ではありますが中古品ですのでご理解頂ける方どうぞ宜しくお願い致します。箱など写真の物を付属致します。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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