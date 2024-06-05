パタゴニア　ベビーレトロカーディガン　雪無しタグシーグリーン

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1992〜1994の3年間だけ製造されていたパタゴニアの雪無しタグのフリース•ジャケットとなります。状態に関しては使用による自然な毛羽立ち▪︎MadeinUSA▪︎限定生産カラー シーグリーン▪︎雪なしタグパタゴニアレトロカーディガンシーグリーン94年製造ビンテージF4サイズL袖丈60cm（襟元より）身幅63cm（脇下）着丈66cm（脇下より袖口）レアカラーのシーグリーン、Lサイズでこの状態は中々出てこないかと。レトロXやバーサロフトを検討の方も是非。古着慣れした方でしたら問題なく着用できると思いますが、几帳面な方などの購入はお控えください。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。色合いは光の加減により画像と異なる場合がございます。