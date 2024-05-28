ヴィヴィアンウエストウッド　リング

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ヴィヴィアンウエストウッド 指輪新品カラー ガンメタサイズ 約15号 多少の誤差をお許しください素材 真鍮付属品 なしご理解いただける方にお譲りします。宜しくお願いします。
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