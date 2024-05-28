VUITTON ルイヴィトン バーグダミエカラーズ　リング　指輪　Mサイズ

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ご覧いただきありがとうございます！昔使っていたVUITTONのリングが出てきた為出品させていただきます。付属品はありませんのでご了承下さい。MP2228US1108M傷等ありますので少しお安めに出品させていただきます。画像をご確認の上、中古品であることを理解していただきご購入宜しくお願い致します。同時出品のVUITTONのブレスレットと一緒にご購入で各1,000円ずつ割引させていただきます。購入前にコメント宜しくお願い致します。