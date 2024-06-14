Q・RAY ワイドメッシュ　ブレスレット新品未使用品

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Q・RAYWovenWideMeshSmallドイツ製新品未使用品です。購入時価格 うろ覚えですが ￥４００００前後だったと思います。★ユニセックスタイプの Sサイズになります。女性や腕の細い男性にお使い頂けると思いますキューレイの編み込みの幅広のタイプになります購入後保管したまま忘れていたので出品します★状態は画像にてご確認をお願い致します。★★サイズはぐるりで 17.5㎝くらいだと思います画像⑥素人の採寸なので多少の誤差はお許し下さい★★#キューレイ #シルバー #ユニセックス #男女兼用#パーティー #プレゼント #ドレス #インポート#LEON#ニキータ #マリクレール #３代目#ちょいワル #マイルドヤンキー #EXILE#バングル