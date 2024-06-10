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平打ちシルバー925 リング SILVER925平打ち柄ありユニセックスど2
商品番号 A69807744536
商品名

平打ちシルバー925 リング SILVER925平打ち柄ありユニセックスど2
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧頂きありがとうございます。YYQ4a-55ど2商品番号素材　シルバー925(スターリングシルバー)サイズ約16号幅広約10ミリ厚み約1.5ミリ⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。通常16号の方では、キツい可能性があります。#獅子丸平打ち#獅子丸16号#獅子丸平打ち柄あり#獅子丸平打ち10ミリ当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けた本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。新品未使用ですがヴィンテージです。経年による黒ずみ、細かい傷がある場合もございます。シルバー平打ち材質···シルバーカラー···シルバー
http://narcologia.ru/goods/message673227.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild417752.html
http://narcologia.ru/goods/browse445591.html
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