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Columbia 全天候型 スリッポン/スピンリールモック YU0339
商品番号 W42127047878
商品名

Columbia 全天候型 スリッポン/スピンリールモック YU0339
ブランド名 コロンビア
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コロンビア(COLUMBIA)から、スピンリールモックウォータープルーフオムニヒート(ユニセックス)です。クッション性に優れたソールで快適性を高めた全天候型モックシューズ。軽量でクッション性に優れたオーソライトインソールやテックライトミッドソールが快適な歩行をサポート。熱反射機能オムニヒートでシューズ内の空気を効率的に温めます。水の浸入を防ぐウォータープルーフ機能装備。フィット感を高めるラバーストラップには大きなブランドロゴでアイコニックなアクセントをプラス。秋口から春先までロングシーズン活用できる汎用性の高さも魅力です。スニーカー型···ローカット(Low)新品未使用ですが箱無しです。シーン···トレイル/トレッキング
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http://narcologia.ru/goods/reflector253564.html
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