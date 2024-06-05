BOTTEGA VENETA ツイストリング　シルバー9号

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商品詳細
BOTTEGAVENETAのツイストリングになります。サイズ：9号素材：シルバー925付属品：箱、保存袋ご希望の方にはレシート主要部消したコピーでしたら付属可能です。こちらの商品はユニセックスで使用可能です。よろしくお願い致します。#bottegaveneta材質···シルバー
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