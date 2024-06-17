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クロムハーツ　8mm ターコイズ　ビーズ　ブレスレット　国内正規
商品番号 M53408275182
商品名

クロムハーツ　8mm ターコイズ　ビーズ　ブレスレット　国内正規
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 30,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神戸のクロムハーツでの購入品です。数年間使用せず保管しておりましたので少し伸ばしたら糸が切れましたので、予備の糸で仮止めしてますのでご自身で調節をお願いします。（切れた糸も同封致します）インボイス原本は個人情報を消してのお渡しとなります。ターコイズの一粒ヒビの入った状態の悪いのがあります。予備の糸も経年劣化してる可能性がございますので手芸センタードリームやネットでナイロン糸を自身で購入するのをオススメします。CHROMEHEARTS（クロムハーツ）ターコイズブレスレット
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