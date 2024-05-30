本革　テジュー　トカゲ　コインケース　小銭入れ　グレー

ご覧いただきありがとうございますお値下げしました！一つ一つ丁寧に作り上げたお財布です職人さんがもうお年で今後製造を続けられないとのことで、お店に出す前のお品物を直接卸していただきました。新品未使用のお品物です■色グレー美しいモザイク柄のような模様が人目を引くと思います！■革テジュー内側は牛革を使用していて高級感がございます写真をご参考下さい。とても丈夫な革で長くお使いいただき、エージングをお楽しみいただけるお品物です！■サイズ8㎝×7.5㎝厚みが2㎝程度です素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。裏側には折りたたんだお札が入るポケットがございます。お箱もございますので贈り物にもいかがでしょうか気になるところがございましたら事前にコメントをお願い致します他にも出品していますので是非ご覧ください※ネコポス発送本革 クロコダイル ヘビ パイソン オーストリッチ シャーク 長財布 札入れ 束入 財布 マネークリップ エキゾチックレザー 秋色 AW



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



正規取扱店 本革テジュー イグアナ コインケース グレー kids-nurie.com



本革 テジュー イグアナ トカゲ サラマンダー コインケース 小銭入れ ...



本革 テジュー イグアナ トカゲ コインケース 小銭入れ | visualai.io



本革 テジュー イグアナ トカゲ コインケース 小銭入れ | visualai.io



正規取扱店 本革テジュー イグアナ コインケース グレー kids-nurie.com



正規取扱店 本革テジュー イグアナ コインケース グレー kids-nurie.com



最高の品質 COACH シグネチャー ドクロ カードケース コインケース ...



コインケース 小銭入れ ボックス型小銭入れ メンズ レディース 本革 リザードレザー トカゲ革 柄 白黒



正規取扱店 本革テジュー イグアナ コインケース グレー kids-nurie.com