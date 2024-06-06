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【新品】ISIT クラッチ ウォレット 牛革　紺色　22,000円
商品番号 D79770822682
商品名

【新品】ISIT クラッチ ウォレット 牛革　紺色　22,000円
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品のISITの牛革のクラッチウォレットです。お色は、紺色です。クラッチバッグの用途も兼ね備えた長財布です。携帯も収納できるサイズがあります。ハンドがあるのでハンドバッグみたく持ち歩くこともできます。【詳細】サイズ：22.2㎝　11.4㎝　4㎝カード：21コイン入：1札入れ：2フリー内ポケット：6ペン収納：1キーリング：1色：紺素材：牛革価格：22,000円新品未使用品でございますが、細部を気にされる方のご購入はお控えくださいませ。ご理解くださる方よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis522544.html
http://narcologia.ru/goods/perforce473665.html
http://narcologia.ru/goods/recommended229390.html

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