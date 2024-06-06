【新品】ISIT クラッチ ウォレット 牛革　紺色　22,000円

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商品詳細
新品のISITの牛革のクラッチウォレットです。お色は、紺色です。クラッチバッグの用途も兼ね備えた長財布です。携帯も収納できるサイズがあります。ハンドがあるのでハンドバッグみたく持ち歩くこともできます。【詳細】サイズ：22.2㎝ 11.4㎝ 4㎝カード：21コイン入：1札入れ：2フリー内ポケット：6ペン収納：1キーリング：1色：紺素材：牛革価格：22,000円新品未使用品でございますが、細部を気にされる方のご購入はお控えくださいませ。ご理解くださる方よろしくお願い致します。
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