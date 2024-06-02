regalia シルバー リング 指輪

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商品詳細
12か13号です。おそらくですが、13かなとおもいます。色が変わっております。写真でご確認ください材質···シルバーレガリアシルバーsilver指輪ケースミスクロムハーツライオンハートディーゼルロンワンズ
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