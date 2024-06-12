デンツ DENTS レザー手袋　size71/2茶色　カシミアラインド　新品

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国内正規取り扱い店 での購入です。DENTSデンツメンズ 男性用ファインレザー ×カシミアラインド手袋タン 茶色ミディアムな茶色です。新品、未使用品です。手首に、ベルトありDENTSのロゴボタンが付いています。¥45,000くらいsize71/2と表記があります。寸法23cm本体・FINELEATHER裏地・Scottishcashmere極上フィットのイギリス製の最高級レザー手袋です。英国エリザベスⅡ世の戴冠式用手袋にも採用された革手袋「デンツ」。手縫いが生み出す極上のフィット感“シークレットフィット”も人気の秘密です。手にしていることを忘れてしまうほどのフィット感を持つことから『シークレットフィット』と呼ばれ、名声を博しました。優れた製法技術を代々受け継ぎ、その職人気質と時代を超越したスタイルは、230年以上も大切に培われています。1953年にはエリザベス2世の戴冠式用手袋も手掛ける名誉を授かるなど、名実共に世界最高峰の評価を得ており、現在でも著名人を含む多くの愛用者がいるブランドです。サイズ表記などはメーカー引用もしくは実物採寸です。多少の誤差がある場合があります。上質な革を使用している為、革製品特有の微細な傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございますが、素材上の性質とご了承下さいませ。新品、未使用なので、総じてかなりの美品です。状態は、写真からご判断ください。3年くらい前に購入しました。他のグローブを使用していますので、もったいないため、お探しの方にお譲りいたします。お店で試着したのみのモデルです。写真掲載の通り、指先のみ、少し黒く変色しています。購入当時からの、革製品特有の事象だと思います。ご留意ください。ただし、個人による保管品ですので、完璧を求める方や、細かな点が気になる神経質な方、お店に並んでいるような状態の完璧な新品モデルをお探しの方は、購入をご遠慮下さい。返品はご遠慮下さい。上記の事をご理解ある方のみ購入をお願いします。何か不明点等有りましたらコメントを宜しくお願いします。私のプロフィールもご一読ください。素材···本革カラー···ブラウン手袋形···5本指