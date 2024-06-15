ブルガリ BVLGARI Wキーリング ブルガリブルガリ マン キーホルダー

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商品詳細
使用による微細な擦れ等ありますが目立つ傷なく長くご愛用して頂けるお品です。サイズ長さ：約13.3cm リング直径：約3.3cm箱には経年の汚れ等ございますのでおまけ程度にお考えください。ネコポスで発送を予定しています。お探しの方に。
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