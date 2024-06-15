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ブルガリ BVLGARI Wキーリング ブルガリブルガリ マン キーホルダー
商品番号 C72774218515
商品名

ブルガリ BVLGARI Wキーリング ブルガリブルガリ マン キーホルダー
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用による微細な擦れ等ありますが目立つ傷なく長くご愛用して頂けるお品です。サイズ長さ：約13.3cm　　　リング直径：約3.3cm箱には経年の汚れ等ございますのでおまけ程度にお考えください。ネコポスで発送を予定しています。お探しの方に。
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