ZETA DIVISION IDENTITY EMBROIDERY TEE



IDENTITY EMBROIDERY TEE / NIGHT MARKET VER.



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昨年のRAGEで購入した会場限定のTシャツです。タグ付きで未着用で暗所にて保管しておりました。袋からは出しておりますので、気になる方は購入をお控えください。VALORANTZETADIVISIONvaultroomRiotgamesアパレルeスポーツe-sportsゲームプロゲーマー柄・デザイン···刺繍袖丈···半袖ネック···Uネック