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バックラッシュ × ジュンウエゾノ 純銀レザーループタイ ネックレス
商品番号 D22837424190
商品名

バックラッシュ × ジュンウエゾノ 純銀レザーループタイ ネックレス
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 10,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ISAMUKATAYAMABACKLASH×JUNUEZONOバックラッシュ×ジュンウエゾノ純銀レザーループタイ素材silver1000レザーサイズ全長180cm重量71g付属品なし状態加工か不明な擦れ等あります。使用感がある状態です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスシルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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