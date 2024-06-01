バックラッシュ × ジュンウエゾノ 純銀レザーループタイ ネックレス

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商品詳細
ISAMUKATAYAMABACKLASH×JUNUEZONOバックラッシュ×ジュンウエゾノ純銀レザーループタイ素材silver1000レザーサイズ全長180cm重量71g付属品なし状態加工か不明な擦れ等あります。使用感がある状態です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスシルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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