masses キャップ

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masses（マシス）のキャップになります。被る機会がなかったので出品します。状態は比較的良好で綺麗だと思います。商品の写真を見て納得のいく方のみ購入をよろしくお願いします。返品やクレームなどはお断りします。#masses#マシス