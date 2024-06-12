DAgDART ブルートパーズ×シルバーペンダントトップ

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商品詳細
DAgDART年前に購入していましたが、一度の試着のみで全く使用する事なく保管してあった物です。ブルートパーズがとても綺麗です。大きすぎない為、つけやすいネックレスだと思います。厚み 約7.6mm縦幅 約28.4mm横幅 約16.4mm重量 約16.5g素材 Silver925シルバーストーン ブルートパーズ
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