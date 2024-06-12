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DAgDART ブルートパーズ×シルバーペンダントトップ
商品番号 P69637798539
商品名

DAgDART ブルートパーズ×シルバーペンダントトップ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAgDART年前に購入していましたが、一度の試着のみで全く使用する事なく保管してあった物です。ブルートパーズがとても綺麗です。大きすぎない為、つけやすいネックレスだと思います。厚み　約7.6mm縦幅　約28.4mm横幅　約16.4mm重量　約16.5g素材　Silver925シルバーストーン　ブルートパーズ
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