シルバー925 ドクロ ペンダント 銀 ドクロ 鷲の爪 鷹の爪 人気 贈り物 ...

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ナバホ族【BEAR CROW/ベアクロウ・熊の爪】Sleeping Beauty ... ナバホ族【BEAR CROW/ベアクロウ・熊の爪】Sleeping Beauty ...

材質...シルバーカラー...シルバーカッコイイ鷹の爪とドクロのコラボペンダントネックレス。シルバーならではの白い光沢と重厚感が、あなたをきっと満足させるはず。パーツは全てsilver925を贅沢に使用！プロフィール確認お願いします。ブランド商品ではないので高額なブランド料金は含まれず、お安く提供させて頂けます♪【商品詳細】0203●ペンダントトップ（TOP） ・素材シルバー925・重量約12ｇ・大きさ約 約40mm×13mm (バチカンを含んだ全長）・バチカン内径 約5.5mm×3.2mm ※この商品はＴＯＰのみの販売となります。チェーンご希望あれば、特別価格にてお付けさせて頂きます。在庫に限りがありますので、価格と在庫はプロフィール参照してください♪その他商品一覧（纏め買いには割引適用です^^↓↓↓ ココからご覧ください♪#アクセサリー小物ショップタマ全商品誕生日やクリスマスなどの記念日や、ホワイトデー、バレンタイン、父の日、母の日のプレゼントにも非常に喜んで頂いています♪【保障について】購入者にご安心頂けるよう、記載内容に誤りがあれば全額返金させて頂きます。また、郵送事故につきましても、商品が到着しない場合はこちらで保障対応させて頂きます。#スカル#シルバー925#メンズペンダント#ペンダントトップ#ペンダント#銀